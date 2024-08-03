نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز لخوض مباراة مرتقبة في مسابقة الدوري المصري، وذلك بمواجهة إنبي في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين.

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وإنبي يوم الإثنين المقبل 5 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية،

القنوات الناقلة لمواجهة الزمالك ضد إنبي

من المقرر أن تذاع المواجهة بين الزمالك وانبي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 30 مباراة، بعد الفوز في 15 لقاء والتعادل 7 مرات وتلقى 8 هزائم، ويأمل الزمالك في استمرار سلسلة انتصاراته من أجل إنهاء الموسم في المربع الذهبي بجدول الدوري المصري