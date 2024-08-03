نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي مثير ينتظر عشاق كرة المضرب في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق المضرب في العالم نهائي مثير، حيث سيتواجه الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية.

دجوكوفيتش، المصنف ثانيًا عالميًا، تغلب على الإيطالي لورنزو موسيتي بمجموعتين لواحدة، بينما سحق ألكاراز، المصنف ثالثًا عالميًا، الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم بنتيجة 6-1 و6-1.

هذه المواجهة ليست الأولى بينهما، حيث التقيا ست مرات من قبل، وآخرها كان في نهائي ويمبلدون حيث فاز ألكاراز بثلاث مجموعات.

دجوكوفيتش يسعى للفوز بالذهبية الأولمبية التي تنقصه من خزانته الزاخرة بـ24 لقبًا كبيرًا، وهو يعتبر هذا التحدي الأكبر في مسيرته الأولمبية.

من ناحية أخرى، ألكاراز يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي كأصغر لاعب يفوز بالذهبية في كرة المضرب في تاريخ الألعاب الأولمبية.