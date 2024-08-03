نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدالية وخاتم زفاف.. لاعبه صينية تخطف الأنظار في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات الماضية، لحظة رومانية جديدة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024”، بطلتها لاعبه صينية تشارك في النسخة الحالية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية حتى 11 أغسطس.

خاتم زفاف وميدالية في ليلة واحدة

وفازت "هي زي"، بالميدالية الفضية في مسابقة القفز من ارتفاع 3 أمتار، ووسط فرحتها بتلك الانجاز الفريد، قام صديقها بتقديم عرض زواج لها بشكل مباشر على الهواء بعد قصة حب استمرت لسنوات.

بعد فوز "هي" بالميدالية الفضية، صعد تشين، الذي كان قد نال الميدالية البرونزية في منافسات الغوص المتزامن إلى المسرح، وركع على ركبته وهو يحمل صندوقا أحمر يحتوي على خاتم ألماس.

وأعلنت اللاعبه الصينية هي، البالغة من العمر 25 عامًا، قبولها عرض تشين البالغ من العمر 30 عامًا، وسط تصفيق الحضور في لخظ رومانسية جديدة تشهدها دورة الألعاب الأولمبية 2024.

اللاعبه الصينية تعلق على عرض الزواج

وأخبرت "هي" الصحافيين: "لم أكن أعلم أنه سيتقدم لي اليوم، ولم أتوقع أن أتزوج في وقت مبكر هكذا". وأضافت: "رأيته في فترة ما بعد الظهر وكان يبدو وكأنه يحفظ شيئًا ما، فسألته عما كان يفعله، فأجاب بأنه كان يدندن أغنية".

وتابعت: "لقد نسيت معظم ما قاله أثناء العرض، ولكن أعتقد أنه كان شيئا مثل الوعود، ولكن ما أثر بي أكثر هو أنه قال إنه على استعداد لتحمل تنمري عليه مدى الحياة".