نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن كمال: سنحدد قوة اصابة مهاب سعيد بعد استكمال الفحوصات والتشخيص المبدئي كدمة في الفخد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية لبعثة مصر في أولمبياد باريس أنه تم اجراء الاشاعات اللازمة للاطمئنان على حالة مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد، بعد اصابته خلال مباراة النرويج، حيث توجه اللاعب مباشرة إلى المستشفى لاجراء الاشاعات اللازمة وعاد مباشرة للقرية الأولمبية بعد الاطمئنان عليه.

وأوضح كمال أنه كان من المهم اجراء اشاعات فورية للاطمئنان على العمود الفقري بعد سقوط اللاعب بقوة على أرض الملعب.

وأضاف كمال أن التشخيص المبدئي لاصابة اللاعب هو كدمة في الفخد ولكن من الضروري استكمال الكشف عليه واجراء رنين مغناطيسي لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه.

واستطرد كمال أنه فور تحديد الاصابة سيبدأ القريق الطبي للجنة الاولمبية مع الدكتور محمد شوقي اخصائي العلاج الطبيعي لمنتخب كرة اليد في برنامج العلاج اللازم للاعب من أجل عودته للملاعب في اسرع وقت.

وضمن منتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، التأهل إلى ربع نهائى أولمبياد باريس بعد تحقيق الفوز على النرويج، وصيف بطل العالم، بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهاته بدوري المجموعات بأولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري، ليصل إلى النقطة الخامسة.