نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ميشيل يانكون من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن آخر التطورات في تعاقد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر إن تعاقد ميشيل يانكون مع النادي الأهلي انتهى، لكن مدرب الحراس يرفض الرحيل عن منصبه لحين انتهاء الموسم.

موقف ميشيل يانكون من الرحيل عن الأهلي

وأضاف المصدر بأن يانكون ينتظر مفاوضات النادي الأهلي لتجديد عقده بعدما انتهى بشكل رسمي.

وأشار المصدر إلى أن يانكون لديه عدة عروض من أندية خارجية، ولا يزال ينتظر الأهلي لتجديد عقده.