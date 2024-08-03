نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للموهبة ببورسعيد يواصل تدريباته الصيفية تحت شعار "صيف شبابنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القومي للموهبة ببورسعيد يواصل تدريباته الصيفية تحت شعار "صيف شبابنا"

واصل لاعبو مركز تدريب لعبة كرة السلة شباب بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد تدريباتهم الأسبوعية في المدينة الشبابية تحت قيادة الكابتن د. رامي المصري، والكابتن أحمد البنا.

يحظى المشروع القومي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعمًا كاملًا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية. هذه الرعاية تعكس التزام الوزارة بتطوير المواهب الرياضية في مختلف المحافظات.

كما يحظى الموهوبون أيضًا بدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام المديرية، خالد النحلة، وكيل المديرية، مما يعزز من فرص نجاح المشروع وتقديم أفضل الإمكانيات للرياضيين.

يقود المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد وائل المحلاوي كمدير تنفيذي، رشا محمد كمشرف مالي، محمد عادل كمشرف إداري لمركز السلة براعم بالمشروع.

يهدف المشروع إلى تعزيز مهارات اللاعبين وتحقيق إنجازات رياضية متميزة في المستقبل.

