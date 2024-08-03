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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للفروسية بشكل رسمي انسحاب الفارس نائل نصار من منافسات الفروسية رسميا للإصابة.

وكشف الاتحاد المصري للفروسية في بيان، أن انسحاب نائل نصار جاء عقب إصابة الجواد الخاص به في القدم اليمنى الأمامية مساء أمس الجمعة.

وعقب الكشف على الجواد من الطبيب البيطري بأجهزة الموجات فوق الصوتية ومحاولة علاجه تقرر عدم إمكانية مشاركته.

وكشف اتحاد الفروسية أن نائل نصار هو سادس فارس ينحسب من الأولمبياد بسبب إصابة الجواد الخاص به بعد الاختبار الطبي الأول بواقع واحد من فرنسا وهولندا وأمريكا واثنين من المكسيك التي اضطرت للانسحاب بكامل فريقها بعد التأهل لنهائي الفرق.

أولمبياد باريس 2024.. انسحاب نائل نصار من منافسات الفروسية رسميا

وأشار اتحاد الفروسية في بيان: "الإصابة جاءت في توقيت صعب بعد اجتياز الجواد "الاختبار الطبي الأول للخيول" الذي يقام في 31 يوليو الماضي"

وتمنع قواعد الأولمبياد استبدال أو تغيير أي جواد بعد هذا التاريخ، بالإضافة بالسماح لجواد واحد فقط لكل فارس في "الاختبار الطبي الأول للخيول"، لذا فلن يُسمح لمصر باستبدال الجواد المصاب أو حتى استبدال الفارس نائل نصار بآخر، وهو ما يترتب عليه نهاية مشاركة مصر في الفروسية في أولمبياد باريس.