نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. علامات استفهام بعد صرف اتحاد الفروسية 20 مليون جنيه قبل انسحاب نائل نصار من أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علامات استفهام كبيرة تطرح نفسها في الساعات الحالية بعد صرف اتحاد الفروسية 20 مليون جنيه قبل انسحاب نائل نصار من أولمبياد باريس 2024.

وأعلن الاتحاد المصري للفروسية بشكل رسمي انسحاب الفارس نائل نصار من منافسات الفروسية رسميا للإصابة.

وكشف الاتحاد المصري للفروسية في بيان، أن انسحاب نائل نصار جاء عقب إصابة الجواد الخاص به في القدم اليمنى الأمامية مساء أمس الجمعة.

وعقب الكشف على الجواد من الطبيب البيطري بأجهزة الموجات فوق الصوتية ومحاولة علاجه تقرر عدم إمكانية مشاركته.

وكشف اتحاد الفروسية أن نائل نصار هو سادس فارس ينحسب من الأولمبياد بسبب إصابة الجواد الخاص به بعد الاختبار الطبي الأول بواقع واحد من فرنسا وهولندا وأمريكا واثنين من المكسيك التي اضطرت للانسحاب بكامل فريقها بعد التأهل لنهائي الفرق.

وأشار اتحاد الفروسية في بيان: "الإصابة جاءت في توقيت صعب بعد اجتياز الجواد "الاختبار الطبي الأول للخيول" الذي يقام في 31 يوليو الماضي"

علامات استفهام بعد صرف اتحاد الفروسية 20 مليون جنيه قبل انسحاب نائل نصار من أولمبياد باريس

وحصل اتحاد الفروسية على دعم من الحكومة المصرية بلغ 27.6 مليون جنيه في الفترة من 2021 حتى 2024 منها 19.75 مليون جنيه للاعداد لأولمبياد باريس2024

لكن الغريب أن اتحاد الفروسية شارك بفارس واحد هو نائل نصار الذي يتولى الإنفاق على نفسه، قبل أن ينسحب لمرض حصانه، في واقعة تثير التساؤلات.