نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل معتز زدام يكشف عن عروض مصرية للاعب التونسي بعد عودته للترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف عبد الرحمن زيتوني، وكيل اللاعب التونسي معتز زدام لاعب النادي المصري سابقا، حقيقة تلقيه عروض من أندية مصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أوضح زيتوني في تصريحات صحفية أن زدام يتلقى حاليًا عدة عروض من أندية مصرية، جاء ذلك بعد انتهاء فترة إعارته مع النادي المصري البورسعيدي وعودته إلى صفوف الترجي التونسي.

وأضاف زيتوني أن زدام عاد إلى نادي الترجي التونسي بعد انتهاء فترة إعارته مع النادي المصري البورسعيدي، التي انتهت يوم 31 يوليو الماضي.

وأكد الوكيل أن جميع الاحتمالات تبقى مفتوحة حاليًا بشأن مستقبل اللاعب، مما يتيح له فرصة العودة إلى الدوري المصري إذا تلقت عروض مناسبة.

رحل زدام عن صفوف المصري البورسعيدي بعد فترة إعارة ناجحة، حيث قدم أداءً مميزًا مع الفريق.

ويأتي اهتمام الأندية المصرية باللاعب في ظل الأداء الجيد الذي قدمه خلال فترة إعارته، مما يفتح الباب أمام احتمالية عودته إلى الدوري المصري في الموسم المقبل.