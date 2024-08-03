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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الإسباني دافيد إيبانيز أن نيكو ويليامز يشعر بالقلق من عدم قدرة النادي الكتالوني على تسجيله، ولا يريد أن يحدث له ما حدث مع الفرنسي كوندي قبل عامين.

نيكو ويليامز متخوف من الانتقال إلى برشلونة



‏وأضاف إيبانيز:"ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة أخبر وكيل ويليامز وأكد له أنهم يمكنهم تسجيله ولكن اللاعب ووكيله لا يرون ذلك بوضوح تام".

ولا يزال يعمل مسؤولي نادي برشلونة على التعاقد مع نيكو ويليامز خلال الميركاتو الصيفي، بالرغم من رغبة اللاعب في البقاء لمدة موسم آخر رفقة أتلتيك بيلباو.

