نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندية أوروبا تتنافس لضم نجم الأهلي خلال الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام عدد من أندية الدوري الفرنسي، بالحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبد المنعم مطلوب في الدوري الفرنسي

وبحسب ما أوردته صحيفة«footmercato»، فإن هناك صراع قوي بين نادي نيس ونظيره نادي موناكو، من أجل التعاقد مع المدافع الدولي محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي موناكو ينافس نيس من أجل التعاقد مع عبدالمنعم خلال الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى وجود اهتمام من نادي جالاتا سراي التركي، ونادي بولونيا الإيطالي.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة نادي نيس فتحت بالفعل خط المفاوضات مع إدارة النادي الأهلي، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب، مشيرة إلى أن نادي نيس هو الأقرب في سباق التعاقد مع اللاعب.

وتسعى العديد من الأندية الأوروبية للحصول على خدمات محمد عبدالمنعم، وذلك بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال المواسم الأخيرة الماضية رفقة المارد الأحمر.