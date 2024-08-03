نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع روبن لو نورمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني تعاقده رسميا مع الاسباني ​روبن لو نورمان​ قادما من صفوف فريق ​ريال سوسييداد​ بعقد يمتد لمدة 5 مواسم حتى صيف 2029.

أتلتيكو مدريد يتعاقد رسميا مع روبن لو نورمان

وانضم لو نورمان البالغ 27 عاما إلى اتلتيكو مدريد لتعزيز خط دفاع الفريق خاصة ان اللاعب معروف ببراعته البدنية ومهاراته في لعب الكرة وتدخلاته الدفاعية القوية بفضل طوله الذي يبلغ طوله 187 سم.

وشارك لو نورمان مع ريال سوسييداد في 221 مباراة بكل المسابقات، سجل 6 أهداف وصنع مثلها وعلى المستوى الدولي شارك في 17 مباراة مع إسبانيا وفاز معها بدوري الأمم عام 2023 وبطولة أوروبا عام 2024