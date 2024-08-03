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أحمد جودة - القاهرة - عبر ​محمد علي​ حارس مرمى منتخب ​مصر​ لكرة اليد عن سعادته بالتأهل إلى دور الثمانية في أولمبياد باريس 2024 خلال ظهوره الأولى في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وظهر علي بشكل متميز منذ بداية المنافسات وساهم بشكل كبير في تخطي الفراعنة دور المجموعات والصعود إلى دور الثمانية.

محمد علي: سعيد جدا بمساعدة منتخب مصر لكرة اليد

وقال علي "الحمد لله الحظ وقف إلى جانبنا بعد أن غاب عنا في كل المواجهات الكبرى في آخر أربعة أعوام".

وأوضح "سعيد بالمستوى الذي ظهرت به حتى الآن وسعيد بمساعدة منتخب بلادي على تحقيق أهدافه".