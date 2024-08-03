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أحمد جودة - القاهرة - علق ​تييري هنري​ المدير الفني ل​منتخب فرنسا الأولمبي​ على تأهلهم إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم رجال في أولمبياد باريس 2024 على حساب الارجنتين.

وفازت فرنسا على الأرجنتين بهدف دون رد ليضرب موعدا في النصف النهائي مع الاولمبي المصري المتأهل على حساب باراغواي.

وطُرد لاعب منتخب فرنسا إنزو ميلو بعد نهاية المباراة بسبب استفزازه لاعبي الأرجنتين وانخراطه في مشاجرة معهم.

أول تعليق من تييري هنري على تأهل فرنسا واشتباكات اللاعبين

وقال هنري في تصريحات نشرتها شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية إنه التفت لمصافحة مدرب الفريق المنافس ثم راى أمورا تحدث وإنه علم بطرد انزو ميلو وحصوله على البطاقة الحمراء.

وأكد هنري إنه لا يحب هذا النوع من الأمور لكن هذا لا يفسد التأهل رافضا التحدث عن ذلك بعد الآن.

واشار مدرب الاولمبي الفرنسي إلى إنه لديه احترام كبير للفريق الأرجنتيني الذي سبب لهم الكثير من المشاكل مشيدا في الوقت نفسه بفريقه الذي اظهر جودته معتبرا ان الجانب السلبي الوحيد هو الحصول على بطاقة حمراء من على مقاعد البدلاء من دون فائدة.

واضاف ان ما فعله إنزو هو مجرد أمر مخزِ والآن عليهم التركيز على مصر.

وشدد هنري في ختام تصريحاته انهم لا يعتبرون هذه المباراة بمثابة انتقام لأن كأس العالم كانت مع فرق أخرى مقدما اعتذاره عما حدث في النهاية.