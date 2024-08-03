مدرب منتخب مصر لليد: جميع مباريات الأولمبياد قوية ولا يمكن توقع الفائز

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب خوان كارلوس باستور، المديره الفني الإسباني للمنتخب المصري لكرة اليد عن رضاءه على اداء اللاعبين في مباراة أمس والفوز على النرويج، وصيف بطل العالم، بنتيجة 26-25 فى رابع مواجهات المنتخب المصري بدوري المجموعات بأولمبياد باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو الجارى حتى 11 أغسطس وضمان التأهل إلى ربع النهائى.

باستور يتحدث عن مواجهة الأرجنتين

قال باستور أمس تأخرنا في بداية المباراة وخسرنا العديد من الكرات حيث كانت المباراة صعبة أمام خصم قوي ولكن المهم اننا استطعنا العودة إلي المباراة خطوة بخطوة واستطعنا التقدم والمحافظة على هذا التقدم حتى الثواني الأخيرة من المباراة، وقمنا بالعديد من التغييرات وتغيير التشكيل، لعبنا بشكل جيد جدا في الدقائق الأخيرة بدفاع قوي وهجوم مؤثر.

وأوضح باستور أن مباريات الدور الأول غاية في الصعوبة حيث خضنا عدد كبير من المباريات القوية دون أي راحة بينهم.

ويخوض منتخب اليد المباراة القادمة أمام الأرجنتين لتحديد المراكز يوم الأحد في تمام الساعة الـ 11 صباحًا بتوقيت باريس الثانية عشرة ظهرًا.

وفيما يخص المباراة القادمة أمام الأرجنتين قال باستور: “لا نملك الكثير من الوقت حيث عدنا من مباراة الأمس في وقت متأخر جدًا واضطررنا إلى بداية العمل ونحن في طريق العودة في الاتوبيس ولا يوجد لدينا سوى اليوم للأعداد لخطة المباراة حيث سنواجه الأرجنتين صباح غد الساعة 11”.

وأكد باستور أن مباراة الأرجنتين لن تكون سهلة فلا يوجد مباراة سهلة في هذه البطولة، ونسعى للفوز في المباراة لضمان المركز الثاني في المجموعة، ولن نعرف الفريق الذي سنقابله في دور ربع النهائي سوى في وقت متأخر من المساء بعد انتهاء جميع المباريات فلا يمكن التنبؤ بنتائج المباريات في ظل قوة الفرق المشاركة.

وأوضح باستور بعد التأهل رسميًا لربع النهائي بدأنا منذ أمس دراسة الفرق التي من المحتمل مقابلتها فمن المهم أن نقوم بعملنا بشكل جيد وتحضير اللاعبين للمباريات، لكن المشكلة أننا لن نعلم الفريق الذي سنقابله في ربع النهائي سوى بعد الساعة ال 10.30 مساء الغد اي بعد انتهاء جميع المباريات.

وعن حالة لاعب المنتخب المصري مهاب سعيد الذي تعرض للإصابة في مباراة الأمس أمام النرويج قال باستور: “بعد إجراء الاشاعات اللازمة تأكد سلامة العمود الفقري للاعب ولكن كان لديه الم شديد في الفخد وسنطمئن عليه بعد استكمال الاشاعات والسونار، والأمر متروك لطبيب المنتخب المصري لكرة اليد دكتور محمد شوقي فهو الذي سيقرر جاهزية اللاعب من عدمه في ربع النهائي فلدينا 4 ايام لدراسة وضعه”.