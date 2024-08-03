نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عرض رسمي من عملاق الدوري الفرنسي لضم نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب عرضا رسميا، من نادي نيس الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات المدافع الدولي محمد عبدالمنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيس يرغب في التعاقد مع عبدالمنعم

ووفقا لمصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، فإن إدارة الأهلي تلقت عرضا رسميا من جانب نادي نيس الفرنسي للتعاقد مع محمد عبدالمنعم مقابل مبلغ 2 مليون يورو.

وأوضح المصدر، أن الأهلي يرغب في الحصول على مبلغ 5 ملايين يورو، للموافقة على رحيل محمد عبدالمنعم، ولا تزال المفاوضات جارية مع نادي نيس، وستكشف الأيام القليلة المقبلة عن موقف الأهلي النهائي من العرض المقدم.

ويأتي اهتمام الأندية الأوربية بالتعاقد مع محمد عبدالمنعم، بعد المستوى المميز الذي ظهر به رفقة الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في خوض التجربة الاحترافية.

ويرتبط محمد عبدالمنعم صاحب ال 25 عام بعقد رفقة النادي الأهلي يمتد حتى نهاية موسم 2025، الأمر الذي يجعل رحيله خلال الفترة الحالية بيد إدارة النادي الأهلي.