مانشستر سيتي يبلغ باريس سان جيرمان بسعر نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - يطمح نادي باريس سان جيرمان، للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل دعم خط هجوم الفريق الباريسي استعدادًا للموسم المقبل.

وحصلت إدارة باريس سان جيرمان، على الضوء الأخضر من المدير الفني الإسباني لويس إنريكي من أجل الدخول في مفاوضات رسمية لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي.

باريس سان جيرمان يُفاوض مانشستر سيتي لضم ألفاريز

كشف سانتي أونا الصحفي بـ "فوت ميركاتو" الفرنسي، إن نادي باريس سان جيرمان تقدم بعرض رسمي من أجل ضم جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي.

وأشار سانتي، إلى إن باريس سان جيرمان فتح خط التواصل مع مسؤولي مانشستر سيتي من أجل استقطاب ألفاريز، هذا الصيف.

ويطلب مانشستر سيتي، الحصول على عرض بقيمة ما بين 70-80 مليون يورو للموافقة على انتقال مهاجمه الأرجنتيني إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وانضم ألفاريز صاحب الـ24 عامًا، إلى مانشستر سيتي في عام 2022 قادمًا من ريفربليت الأرجنتيني، وعقد اللاعب ممتد مع ناديه الحالي حتى يونيو 2028.

وخاض ألفاريز 103 مباراة مع فريق مانشستر سيتي في كافة البطولات، وسجل اللاعب 36 هدفًا، وصنع 18 تمريرة حاسمة لزملائه.