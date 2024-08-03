عاجل.. صدمة تضرب ميكالي قبل مواجهة فرنسا في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، ضربة موجعة قبل مواجهة فرنسا المرتقبة في دور نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الحالية.

زيزو قد لا يلحق بمباراة مصر وفرنسا

يستعد منتخب مصر، لمواجهة فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس، مساء الإثنين المقبل.

وكشف مصدر بالمنتخب الأولمبي، إن أحمد سيد زيزو صانع اللعب، قد لا يلحق بمواجهة فرنسا المقبلة بسبب الإصابة.

وتبين إصابة زيزو، بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة مصر وباراجواي بدور ربع نهائي أولمبياد باريس، أمس الأربعاء.

ومن المتوقع ألا يلحق أحمد سيد زيزو بمباراة مصر وفرنسا المقبلة بسبب الإصابة، ولكن موقفه النهائي لم يُحسم بعد.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره باراجواي بركلات الترجيح 5-4 في مباراة ربع نهائي أولمبياد باريس، والتي انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويتأهل منتخب مصر بقيادة ميكالي، للمربع الذهبي لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس لأول مرة بعد 60 عامًا، منذ التواجد في هذا الدور بنسخة أمستردام 1926 وطوكيو 1964.