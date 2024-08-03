نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة زيزو صعبة.. هل سيلحق نجم منتخب مصر بمواجهة فرنسا في أولمبياد باريس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر من داخل منتخب مصر الأولمبي أن هناك شكوكًا حول إمكانية مشاركة أحمد مصطفى زيزو في مباراة نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 أمام فرنسا، والتي من المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل.

هل يلحق زيزو بمواجهة فرنسا؟

المصدر أوضح أن زيزو يعاني من إصابة قوية في العضلة الضامة تعرض لها خلال مواجهة باراجواي. وأضاف أن مشاركة زيزو في المباراة القادمة ضد فرنسا لم تحسم بعد، وأن حالته الصحية ستحدد قراره النهائي.

في حال عدم جاهزية زيزو، قرر المدرب روجيرو ميكالي بشكل مبدئي أن يكون مصطفى سعد "ميسي" هو البديل في التشكيلة الأساسية لمصر أمام فرنسا.

زيزو كان قد صنع هدف التعادل لمنتخب مصر أمام باراجواي بعرضية متقنة تابعها إبراهيم عادل برأسية قوية. تعرض للإصابة في الشوط الإضافي الثاني من تلك المباراة، ما أدى إلى استبداله بكريم الدبيس.