نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عروض خليجية تهدد بقاء نجم الأهلي بعد تألقه مع منتخب مصر بالأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انهالت العروض على نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عقب تألقه مع المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

عروض خليجية ومحلية لـ حمزة علاء

وتلقى النادي الأهلي، خلال الساعات القليلة الماضية، عروضًا محلية بالإضافة إلى بعض العروض الخليجية، من أجل التعاقد مع حمزة علاء حارس مرمى الفريق الثالث، بعدما ظهر بشكل مميز في البطولة المقامة حاليًا.

وحصل حمزة علاء على عرضين من جانب ناديي سموحة ومودرن سبورت، من أجل الحصول على خدماته بالإضافة إلى أحد العروض الخليجية للحصول على توقيعه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وساهم حارس مرمى الأهلي في تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي أولمبياد باريس، بعد عبور باراجواي بركلات الترجيح، حيث تصدى للكرة الثانية التي ساهمت في التأهل للمربع الذهبي لمواجهة منتخب فرنسا، للمرة الثالثة في تاريخ مصر.