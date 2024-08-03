نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل لاعب أجنبي عن الأهلي وضم 3 صفقات مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن اقتراب لاعب أجنبي آخر من مغادرة صفوف الأهلي بعد انتقال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف الخلود السعودي.

لاعب أجنبي آخر يقترب من مغادرة الأهلي بعد ديانج

أشار شوبير عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى إن هناك لاعب أجنبي آخر سيرحل عن الأهلي، بعد ديانج.

وأضاف نجم الأهلي السابق إن الأهلي يتفاوض بسرية تامة مع ثنائي أجنبي، وصفقة محلية في الوقت الحالي.

وكان النادي الأهلي قد وافق على إعارة لاعبه المالي ديانج إلى الخلود السعودي لمدة موسم واحد.

وأصبح ديانج، ثالث الأجانب الراحلين عن الأهلي هذا الصيف بعد الفرنسي أنتوني موديست الذي غادر بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، والتونسي محمد الضاوي كريستو المنتقل إلى الصفاقسي بنظام الإعارة.

ويمتلك الأهلي بين صفوفه حاليًا 4 لاعبين أجانب وهم؛ الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم والتونسي علي معلول، بالإضافة إلى الجزائري أحمد قندوسي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، في حين الفلسطيني وسام أبو علي يشغل خانة محلية في قائمة المارد الأحمر.

جدير بالذكر إن الأهلي قد ارتبط مؤخرًا بالتفاوض مع الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وعمر فرج، بالإضافة إلى عمر الساعي لاعب الإسماعيلي.