نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل مبابي الأمثل.. باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الحالية.

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

وتسعى إدارة النادي الفرنسي إلى تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية من أجل الاستمرار في السيطرة على الكرة الفرنسية.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في التتويج بلقب الدوري الفرنسي خلال الموسم المنقضي بعدما جمع 76 نقطة خلال 34 مباراة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن النادي الباريسي يقترب وبشدة من ضم جوليان الفاريز لاعب مانشستر سيتي.

حيث تشير المصادر إلى تقدم باريس بعرض رسمي بالفعل لضم اللاعب الأرجنتيني خلال الأيام الحالية.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن باريس بدأ بالفعل العمل على الصفقة من أجل حسمها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.