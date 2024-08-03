نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على بديل زيزو في مواجهة مصر وفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لاحقت الإصابة اللاعب أحمد سيد زيزو خلال مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام باراجواى فى المباراة التي جمعت بينهم في ربع نهائى أولمبياد باريس.

من هو بديل زيزو في مواجهة مصر وفرنسا؟

ومن المقرر أن الإصابة ستمنع زيزو من المشاركة في المباراة القادمة أمام فرنسا، حيث تعرض اللاعب لآلام فى العضلة الضامة ومن المتوقع أن يشارك كريم الدبيس بدلًا منه.

تقام مباراة منتخب مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس فى العاشرة مساء الاثنين المقبل على ملعب جروباما ستايديوم.

وتعادل منتخب مصر الأولمبى مع باراجواى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، ولجأ الفريقان للوقت الإضافى، وحسم الفراعنة تأهله لنصف النهائي بعد تخطى عقبة منتخب باراجواي بركلات الترجيح.

وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء الماضي.