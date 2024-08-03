تفاصيل حديث جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي

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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنبي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة مطولة تجمع جوميز بلاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري

وجه جوزيه جوميز التحية للاعبين، على المجهود المبذول في لقاء الجونة الأخير في بطولة الدوري، الذي حسمه الفريق لصالحه بهدف دون رد.

وأشاد المدير الفني البرتغالي، بالروح والإصرار لدى اللاعبين في تقديم الأفضل، في ظل ضغط المباريات المتواصل خلال الفترة الأخيرة.

وطالب جوزيه جوميز من اللاعبين مواصلة أداء التدريبات بقوة وتركيز، لاستمرار الانتصارات خلال اللقاءات القادمة.

وحرص المدير الفني، على شرح بعض الأمور الفنية التي حدثت في لقاء الجونة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.