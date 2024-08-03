عاجل- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يهنئ إيمان خليف بعد تاهلها لنصف نهائي الملاكمة

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أحمد جودة - القاهرة - الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يهنئ ويدعم البطلة إيمان خليف

وجه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، رسالة دعم وتهنئة للبطلة الجزائرية إيمان خليف بعد وصولها إلى الدور نصف النهائي في بطولة الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

إنجاز كبير لإيمان خليف



ضمنت إيمان خليف ميدالية برونزية على الأقل بعد فوزها في الدور ربع النهائي لوزن أقل من 66 كجم أمام المجرية لوكا هاموري بثلاث جولات لصفر وبإجماع الحكام.

منشور الرئيس الجزائري



قال الرئيس الجزائري في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "مبروك التأهل لبطلتنا إيمان خليف، لقد شرفت الجزائر والمرأة الجزائرية والملاكمة الجزائرية. سنقف إلى جانبك مهما كانت نتائجك.. بالتوفيق في الدورين القادمين.. وإلى الأمام إيمان خليف تحيا الجزائر".

دعم واسع من الشعب والسلطات



لاقى إنجاز خليف دعمًا كبيرًا من الشعب الجزائري، السلطات العليا، ومختلف الهيئات الرياضية، خاصة بعد موجة الانتقادات العالمية التي طالتها في الفترة الأخيرة بسبب شكلها.

اللجنة الأولمبية الدولية تدافع عن مشاركة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في أولمبياد باريس 2024

أكد مارك آدامز، المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، دعم مشاركة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في الألعاب الأولمبية في باريس 2024. وقال آدامز: "إيمان خليف وُلدت أنثى، وهي مسجلة كأنثى، وعاشت حياتها كأنثى، وتُلاكم كأنثى، ولديها جواز سفر أنثى". وأضاف: "هذه ليست قضية تتعلق بالتحول الجنسي".

الجدل حول مباراة خليف الافتتاحية

كانت خليف قد فازت بمباراتها الافتتاحية يوم الخميس بعد انسحاب منافستها الإيطالية، أنجيلا كاريني، بعد 46 ثانية فقط من بدء المباراة. قالت كاريني إنها استسلمت بسبب الألم الشديد في أنفها بعد اللكمات الأولى، مما أدى إلى انتشار تعليقات مسيئة عبر الإنترنت تصف خليف بشكل غير صحيح بأنها "رجل" بسبب تفوقها الجسدي المزعوم.

اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد النزاهة العلمية

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذا "لم يكن قتالًا بين رجل وامرأة"، وأن "هناك إجماعًا علميًا على ذلك". وقالت اللجنة إنها على اتصال وثيق بالرياضيين والوفود المرافقة لهم نظرًا لحجم الإساءات المتداولة عبر الإنترنت.

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