نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يوافق على إرسال نجميه لمعسكر المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من اتحاد الكرة من أجل ضم ثنائي الناشئين، مواليد 2007، مروان ناصر وعبد الله محمد بدير لمعسكر منتخب مصر للناشئين.

منتخب الناشئين يستدعي ثنائي بيراميدز

وبناء على الخطاب فإن الثنائي سينضم بداية من يوم الإثنين 5 أغسطس الجاري وحتى يوم الأربعاء، بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر في إطار المعسكر المفتوح للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ووجه الاتحاد الشكر لنادي بيراميدز على تعاونه في المرحلة الماضية مع جميع المنتخبات الوطنية، حيث يتولى معتصم سالم مهمة رئاسة قطاع الناشئين بالنادي.