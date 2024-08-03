نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تأهيلي خاص لـ عبد الله السعيد لتجهيزه للفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنبي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

برنامج تأهيلي خاص لعبد الله السعيد

جاء ذلك، وفقًا لبرنامج خاص وضعه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.