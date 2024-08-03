نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة ريال بيتيس وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق ريال بيتيس وديا بعد قليل بستاد بينيتو فيامارين ضمن معسكرهم التحضيري للموسم الجديد.

موعد مباراة الاتحاد وريال بيتيس

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد وريال بيتيس مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: فيليبي، الصقور، سعد موسى، كادش.

خط الوسط: الناشري، حسام عوار، تافاريس.

خط الهجوم: ديابي، بنزيما، جوتا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وريال بيتيس

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.