تشكيل يوفنتوس لمواجهة ستاد بريست الودية

أحمد جودة - القاهرة - يواصل يوفنتوس الإيطالي استعداده للموسم الجديد، حيث سيواجه ستاد بريست الفرنسي في ثاني تجاربه الودية بعد قليل على ملعب أدرياتيكو جيوفاني كورناكيا.

محمد يوسف

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