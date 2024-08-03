نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحسم مصيره من ضم لاعب وسط جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت العديد من التقارير الصحفية، أن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، وبقيادة هانز فليك، قد حسم موقفه النهائي من التعاقد مع لاعب وسط جديد.

وارتبط اسم برشلونة بالتعاقد مع نجوم جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم تشكيلة فليك للفوز بالبطولات المختلفة خلال الموسم القادم.

ويأتي اهتمام برشلونة بضم لاعب وسط جديد بعد رحيل أوريول روميو، إلى صفوف جيرونا، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

حقيقة تعاقد برشلونة مع لاعب وسط في الصيف

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن فليك وإدارة الفريق تدرس خطة الاعتماد على لاعبي الفريق الشباب بدلًا من ضم نجوم كبيرة تكلف خزانة الفريق الكثير من الأموال.

وسيكون التركيز خلال الفترة القادمة على مارك كاسادو الشاب البالغ من العمر 20 عاما، ومارك برنال صاحب الـ 17 عامًا من أجل معرفة مدى اندماجهم مع البارسا الفترة القادمة للعب معه وتوفير الأموال.