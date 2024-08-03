قائمة بيراميدز لمواجهة زد في الدوري المصري

ويحل زد ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل 29 من بطولة الدوري.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع