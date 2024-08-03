الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

المران الختامي للأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

حرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة المقاولون العرب.

أدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شهد التركيز على تنفيذ عدد من الأمور الفنية، واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بأربع فرق.

وخاض طاهر محمد طاهر مرحلة جديدة من التأهيل على أثر الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في أنكل القدم حيث أدى تدريبات بدنية وتأهيلية.

يستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في التاسعة من مساء غد الأحد على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.