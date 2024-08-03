عاجل.. كلمات مؤثرة من إيمان خليف بعد أزمتها في أولمبياد باريس: "هذه قضية شرف وكرامة"

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، كلمات مؤثرة بعد صعودها إلى دور نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية، باريس.

فازت الجزائرية إيمان خليف، على منافستها المجرية آنا هاموري في مباراة ربع نهائي الملاكمة لوزن 66 كجم النسائية في أولمبياد باريس.

وضمنت إيمان خليف، الحصول على ميدالية في أولمبياد باريس، حتى إذا خسرت في نصف النهائي فسوف تفوز بالبرونزية.

إيمان خليف: أنا فخورة كوني جزائرية

قالت إيمان خليف عقب تأهلها إلى نصف نهائي الملاكمة: “هذه قضية شرف وكرامة، حقي عند الله، الله أكبر”.

وتابعت: “أنا فخورة كوني جزائرية، أشكر مدربي، وحضرّت نفسي منذ 8 سنوات للمشاركة في الأولمبياد، واليوم كنت في الموعد وفزت باللقاء وإن شاء الله سأخوض مباراة أخرى ثم التتويج".

وأضافت: “أحب أشكر العالم كله الذي وقف بجانبي، هذه قضية كل امرأة عربية، العالم العربي يعلم أنني منذ سنوات وأنا ألعب ملاكمة في الاتحاد الدولي الذي طْلمني”.

وتعرضت إيمان خليف، لأزمة قوية بعد انتصارها على منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني التي انسحبت من المباراة، وقالت إن مواجهة اللاعبة الجزائرية غير عادلة ووجهت لها اتهامات بإنها “رجل” ومن غير المقبول مشاركتها في منافسات الملاكمة النسائية.