نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. وست هام يونايتد يتعاقد مع الهولندي سامرفيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وست هام يونايتد عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الهولندي الواعد كريسينسيو سامرفيل لاعب ليدز يونايتد خلال الانتقالات الجارية، استعدادًا لخوض المنافسات المقبلة.

وست هام يضم الهولندي سامرفيل

ووقع الهولندي سامرفيل صباح اليوم علي عقود انتقاله إلي وست هام لمدة 5 مواسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن كريسينسيو سامرفيل انضم إلي صفوف وست هام بمقابل 25 مليون جنيه استرليني مع وجود بعض الإمتيازات.

وأجري المهاجم الهولندي حديث مع الموقع الرسمي للنادي، قائلًا " إنها الخطوة التالية المثالية في مسيرتي، وست هام يونايتد نادي ضخم، لديه الكثير من الطموح واللاعبين العظماء، لذلك أنا متحمس حقًا لوجودي هنا والمضي قدمًا".

وأضاف "أحاول دائمًا أن أتبع قلبي، وكان لدي شعور بأن هذا هو أفضل مكان بالنسبة لي لمواصلة التطور كلاعب، ولزيادة إمكاناتي قدر الإمكان".

والجدير بالذكر أن سامرفيل البالغ من العمر 22عام، أنتقل إلي صفوف ليدز يونايتد قادمًا من فينورد الهولندي عام 2020 في صفقة انتقال حر.

وشارك مع فريقه السابق الموسم الماضي في 49 مباراة أحرز خلالهم 21 هدف، وصنع 10 تمريرات حاسمة