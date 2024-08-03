نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. فولهام يضم المدافع الإسباني خورخي كوينكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فولهام الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المدافع الإسباني خورخي كوينكا لاعب فياريال خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لخوض المنافسات القادمة.

ووقع المدافع الإسباني علي عقود انتقاله إلي فولهام لمدة 4 مواسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وانتقل خورخي كوينكا البالغ من العمر 24 عام، إلي فولهام الإنجليزي بمقابل 7 مليون جنية استرليني، بالإضافة إلي وجود بعض الامتيازات.

فولهام يتعاقد مع مدافع فياريال

وأجري الإسباني كوينكا حوارًا مع الموقع الرسمي للنادي بعد الانضمام إلي صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال خورخي كوينكا: "أنا سعيد للغاية، أنا فخور جدًا لوجودي هنا، أنا سعيد جدًا لوجودي هنا واللعب لصالح فولهام".

وأضاف: "النادي هو نادٍ تاريخي وملعب كرافن كوتيدج هو ملعب تاريخي، أفضل فولهام بسبب المدينة والنادي والملعب التاريخي بالطبع، وأريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وانتقل المدافع الإسباني إلي صفوف فياريال قادمًا من برشلونة عام 2017 في صفقة انتقال حر.

وشارك مع فريقه السابق الموسم الماضي في 37 مباراة، أحرز خلالهم 3 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.