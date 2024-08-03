نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطوة أخيرة تحسم مصير زيزو من مباراة مصر وفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد مصطفى زيزو نجم المنتخب الوطني الأولمبي، في حالة تحسن من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، بمواجهة باراجواي الأخيرة.

زيزو يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه

تابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "زيزو يقترب من التواجد في قائمة منتخب مصر لمواجهة فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس، وسوف يخضع لاختبار طبي غدًا لتحديد موقفه".

وأضاف أمير هشام: "أحمد عيد لاعب الفريق أيضًا سيكون جاهز للمباراة، والفريق خاض تدريب استشفائي فور الوصول إلى مدينة ليون الفرنسية، استعدادًا لمواجهة منتخب الديوك الفرنسية، في نصف نهائي الأولمبياد".