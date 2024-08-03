نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن التعاقد مع ألكسندر سورلوث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أتلتيكو مدريد الإسباني في ضم صفقة من العيار الثقيل خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لخوض المنافسات المقبلة.

أتلتيكو مدريد يضم ألكسندر سورلوث

حيث أعلن الموقع الرسمي للفريق الإسباني عن إتمام التعاقد مع المهاجم النرويجي الدولي ألكسندر سورلوث قادمًا من فياريال.

ووقع النرويجي سورلوث علي عقود انتقاله إلي أتلتيكو مدريد حتي يونيو 2028، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

والجدير بالذكر أن سورلوث البالغ من العمر 28 عام انتقل إلي صفوف فياريال قادمًا من لابيزيج الألماني في صفقة انتقال حر.

وشارك المهاجم النرويجي مع فريقه السابق الموسم الماضي في 41 مباراة أحرز خلالهم 26 هدف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.