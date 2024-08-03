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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصطفى المقدم وكيل أعمال المغربي جمال الشماخ، ظهير أيسر حسنية أغادير حقيقة عرض الأهلي للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وكيل جمال الشماخ: الأهلي أرسل عرضًا رسميًا.. وهذا موقف النادي

وقال مصطفى المقدم في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن، المذاع عبر قناة "dmc": "الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم الشماخ، ظهير أيسر حسنية أغادير".

وتابع: "اللاعب ما زال في عقده عام مع الفريق المغربي، واستقبلنا عرض رسمي من النادي الأهلي، وهو ضمن مشروع كبير يقوم به النادي الأكبر في مصر وإفريقيا".

وأكمل: "الأهلي تقدم بعرض بقيمة 600 ألف يورو، والمدير الفني للفريق يرفض رحسل اللاعيب بسبب أن النادي يجد مشكلة في التعاقدات، ومن الصعب رحيله".

وتابع في حديثه: "من الجيد للاعب وللكرة المغربية الاحتراف والتواجد في النادي الأهلي، واللاعب لم يغادر المعسكر كما يقال، ولكنه يمتنع عن التدريب الجماعي، ويتدرب بشكل منفرد".

وواصل قائلا: "النادي المغربي لم يطلب مني إيقاف المفاوضات لنهم يعرفون أن اللاعب طموح ويرغب في الرحيل، والمشكلة كلها تكمن في المدرب فقط لأنه لا يريد رحيل اللاعب بأي شكل من الأشكال".

واختتم: "سنجلس مرة أخرى مع مجلس إدارة حسنية أغادير لنتحدث عن هذا التعاقد، لأن مجلس الإدارة يرغب في رحيل اللاعب في الوقت الحالي حتى لا يغادر بشكل مجاني في الموسم القادم".

واختتم: "الشماخ لم ينضم للمنتخب المغربي من قبل، وربما تسنح له الفرصة بعد الرحيل عن أغادير والاحتراف في النادي الأهلي".