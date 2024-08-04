نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصقر يرد على إبراهيم حسن: لو حسام جاب نص بطولات مصر..أنا جبت "تلتين" البطولات دي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق علي أنه تفاجأ بأن الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني تحدث في مداخلة هاتفية عني بشأن ال ما قلته عن عدم حضور الجهاز الفني لمباريات الدوري في الفترة الأخيرة.

وقال أحمد حسن عبر برنامج الكابتن علي قناة "dmc" "أنا لو مش هتكلم على المنتخب وجهازه، هتكلم على مين؟..، أنتم على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني ومن الطبيعي أن أتحدث عن ذلك وأنا لم انتقد إبراهيم حسن بشخصه، ولا أرى ماقلته يعد هجوم صدر مني تجاهه".

وواصل تصريحاته هل لكي أتحدث عن المنتخب أخد إذن منك؟، أو اتقدم بطلب لاتحاد الكرة بشأن الحديث عن المنتخب؟، مؤكدا أن المتابعة في الملعب غير التليفزيون، وكل الكشافيين والمدربين ومحلليين الأداء يشاهدون اللاعبين داخل الملعب وليس عبر شاشات التليفزيون".

واضاف الصقر أن علاقته جيدة مع الجميع وتواجد مع حسام حسن منذ عدة أسابيع ودار بيننا حوار رائع وتمنيت له التوفيق في مهمته المقبلة.

واختتم احمد حسن تصريحاته بالتأكيد علي أن إبراهيم حسن قال أن نص تاريخ بطولات مصر على يد الكابتن حسام حسن، ولو هي بتمشي كده يبقى أنا حققت ثلثين نجاحات منتخب مصر، وكمان كنت مؤثر في الـ 4 بطولات، وأنا أحد قادة منتخب مصر التاريخيين، لو هي بتمشي بالأرقام دي.