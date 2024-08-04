نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - نادي جديد يدخل سباق ضم كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب محمود عبد المنعم كهربا، نجم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للحصول على فرص لعب بشكل أساسي.

وخرج كهربا من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، في الفترة الأخيرة بعد تألق وسام أبو علي وتراجع مستوى كهربا.

- كهربا على أعتاب الرحيل

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت: "من الواضح أن كهربا ليس على رادار كولر، في ظل تراجع مستواه مع تألق النجم الفلسطيني وهداف الفريق وسام أبو علي".

وتابع:" من الممكن أن يعود كهربا للمشاركة من جديد عقب حسم بطولة الدوري رسميا في المباريات القليلة المقبلة".

وواصل:" كهربا له وجهتان الأولى الخلود السعودي، وتوجد إعارات متاحة منها نادي زد بجانب أحمد القندوسي، الذي يرفض الأهلي إعارته وأصبح منفتحا على البيع الرسمي".

وأشار:" كهربا يمتنع عن إثارة أي أزمات وغيابه الأخير عن المران كان بسبب ألام في القدم وحصل على إذن من المدير الفني".

وأختتم:" كهربا يرى أنه يستحق المشاركة بشكل أقوى لذلك اللاعب يستعد للرحيل سواء محليا أو إلى دوري روشن.