نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة غيابات الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبي النادي الأهلي في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن قائمة غيابات الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب مساء اليوم.

ويحتضن ستاد القاهرة مباراة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره نادي المقاولون العرب في الجولة الثالثة والعشرون من منافسات بطولة دوري نايل.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، قائمة غيابات النادي الأهلي عن مباراة المقاولون العرب وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق بداية اللقاء المنتظر بين الأهلي والمقاولون مساء اليوم عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة غيابات الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب

ويغيب عن مباراة المقاولون كل من علي معلول بسبب قطع جزئي في وتر إكيلس، في حين يغيب عمرو السولية بسبب شد في عضلة السمانة، محمود متولي بسبب شد في العضلة الضامة، محمود كهربا بسبب التواء في الكاحل، محمد عبد المنعم بسبب إجهاد عضلي، طاهر محمد طاهر بسبب التواء في الكاحل، محمد الشناوي بسبب رؤية فنية، ويغيب كل من حمزة علاء، أحمد نبيل "كوكا"، كريم الدبيس بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد خمسة وسبعون نقطة وبفارق خمس نقاط عن نادي بيراميدز الوصيف.