نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة المغرب ضد اسبانيا في نصف نهائي الاولمبياد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب المغرب مع منتخب إسبانيا، يوم الاثنين 5 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

إسبانيا ضد المغرب

تُقام المباراة بين منتخبي المغرب وإسبانيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي المغرب وإسبانيا عبر قناة بين سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس.

كيف تأهل المغرب وإسبانيا لنصف نهائي الأولمبياد ؟

وقد تأهل منتخب المغرب لنصف النهائي بعد فوزه الكبير على حساب منتخب أمريكا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، بينما صعد منتخب إسبانيا لهذا الدور بعد الفوز على اليابان بثلاثية نظيفة.