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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا غاليًا على الأرجنتين بنتيجة 34 - 27، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر لكرة اليد يهزم الأرجنتين 34 - 27 فى أولمبياد باريس

وكان قد انتهى الشوط الأول من لقاء منتخب مصر بنتيجة 15-14، ليرفع منتخب مصر الاولمبي أدائه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 7 أهداف.

وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي بعد فوزه في الجولة الماضية على النرويج، ويترقب منتخب مصر مباراة النرويج والدنمارك مساء اليوم بجانب باقي منافسات ختام الجولة، من أجل تحديد الترتيب النهائي للمجموعتين ومعرفة المنافس للمنتخب الوطني في الدور ربع النهائي.

وانتصر منتخب مصر لكرة اليد على النرويج بواقع 25 -26، في إطار منافسات الجولة الماضية من منافسات كرة اليد بأولمبياد باريس 2024.

وسقط منتخب مصر لكرة اليد في فخ التعادل مع منتخب فرنسا بنتيجة 26 - 26 وخسر المنتخب من الدنمارك بنتيجة 30-27 في ثاني جولات منافسات دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية، بينما استهل الفراعنة مشوارهم بفوز ثمين على المجر بنتيجة 35 - 32.

