نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الموقعة الثانية.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر وفرنسا في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موقعة نارية منتظرة بين المنتخب المصري الأولمبي ونظيره المنتخب الفرنسي الأولمبي في مواجهة الدور نصف النهائي من أولمبياد باريس 2024 ويحتضن ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا الموقعة والتي ستقام في العاشرة مساء الاثنين القادم 5 أغسطس.

وضرب الفراعنة الصغار موعدا مع الديوك الفرنسية والتي نجحت في تخطي عقبة الأرجنتين في الدور ربع النهائي.

- مصر تتأهل لنهائي الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخها

وقاد إبراهيم عادل كتيبة الفراعنة الصغار للتأهل لدور نصف النهائي من أولمبياد "باريس 2024" وذلك بعدما سجل هدف التعادل وركلة الترجيح الحاسمة في شباك منتخب باراجواي، بمباراة الدور ربع النهائي والتي انتهت بفوز منتخب مصر على منتخب باراغوي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

- تاريخ مواجهات مصر وفرنسا في الأولمبياد

وتحمل مواجهة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد "باريس 2024" الرقم 2 في تاريخ مواجهات المنتخبين أولمبيًا وذلك بعد المواجهة الأولى التي جمعت بينهما في ربع نهائي نسخة 1984 بلوس أنجلوس الأمريكية والتي انتهت بفوز الديوك بهدفين نظيفين على ملعب روز باول في ولاية باسادينا.

وكان منتخب مصر قد تأهل للدور ربع النهائي وصيفًا في مجموعته خلف إيطاليا برصيد 3 نقاط وذلك بعدما حقق الفوز في مباراة كوستاريكا برباعية مقابل هدف “سجلها محمود الخطيب ومجدي عبد الغني وعماد سليمان وخالد جاد الله” والتعادل في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية بهدف لكل منتخب “سجل للفراعنة عماد سليمان”، وتلقى الخسارة أمام إيطاليا بهدف نظيف.