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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد عادل لاعب المنتخب المصري لليد أن مباراة الأرجنتبن التي انتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 34-27، كانت صعبة ولكننا استطاعنا التركيز في الشوط الثاني لينتهي اللقاء لصالح مصر.

أحمد عادل: لا اتمنى مواجهة الدنمارك في نصف نهائي اليد بأولمبياد باريس

وتمنى أحمد عادل الابتعاد عن الدنمارك في نصف نهائي اليد في أولمبياد باريس 2024 المقامة حتى 11 أغسطس الجاري.

وأضاف أحمد عادل أنه دعم الجماهير للمنتخب أمر جيد للغاية وبدفعنا لتقديم المزيد من الجهد داخل الملعب.

وفاز المنتخب المصري لكرة اليد، على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 34-27، في في اخر مباريات المجموعة الثانية من أولمبياد باريس والمقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري.

ونجح الفراعنة في تعويض تأخرهم في الشوط الأول بنتيجة 15-14، للفوز مع نهاية أحداث المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط في انتظار مواجهة الدنمارك والنرويج والتي ستنطلق بعد قليل.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز في الجولة الأولى على نظيره المجري بنتيجة 35-32، ثم خسر أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 30-27، قبل أن يتعادل مع منتخب الديوك الفرنسية بنتيجة 26-26.

وتضم قائمة لاعبي منتخب كرة اليد في أولمبياد باريس 17 لاعبا بواقع 14 لاعبا أساسيا و3 لاعبين احتياطيين وهم”إبراهيم المصري، يحيى خالد، عبد الرحمن فيصل، محمد طارق، يحيى الدرع، سيف الدرع، أكرم يسري، أحمد هشام السيد دودو، أحمد عادل، كريم هنداوي، علي زين، محمد سند، محمد علي، عمر الوكيل بكار”، فيما ضمت قائمة اللاعبين الاحتياطيين “خالد وليد، محمد الطيار، مهاب سعيد”.