نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يتلقى عرضا من بيراميدز بعد تصاعد الخلافات مع رئيس النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى المدير الفني للنادي المصري، علي ماهر، عرضا من نادي بيراميدز، وذلك بعد تصاعد الخلافات بينه وبين رئيس النادي، كامل أبو علي.

علي ماهر يتلقى عرضا من بيراميدز بعد تصاعد الخلافات مع رئيس النادي

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه النادي المصري حالة من التوتر، حيث تباينت وجهات النظر بين ماهر وأبو علي حول الاستراتيجية الفنية للفريق، مما أدى إلى خلافات حادة بين الطرفين.

ويبحث النادي المصري حاليا عن بديل مناسب لتولي قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، بينما يدرس ماهر العرض المقدم من بيراميدز وسط توقعات باتخاذ قرار قريبًا حول مستقبله.

من جانبه، لم يصدر أي تصريح رسمي من علي ماهر بشأن هذه الخلافات، إلا أن المصادر تشير إلى أنه قد تلقى عروضًا من أندية أخرى، مما قد يزيد من تعقيد الوضع الحالي.

ومن المتوقع أن تعقد إدارة النادي اجتماعا طارئا في الأيام القادمة لاتخاذ قرار نهائي حول مستقبل الجهاز الفني للفريق.

