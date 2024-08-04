نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أولمبيك مارسيليا يعلن عن التعاقد مع المدافع الكندي ديريك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أولمبيك مارسيليا الفرنسي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المدافع الكندي الدولي ديريك كورنيليوس لاعب مالمو السويدي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لخوض المنافسات المقبلة.

ووقع الكندي كورنيليوس علي عقود انتقاله إلي الفريق الفرنسي صباح اليوم لمدة 4 مواسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الفرنسية، فإن ديريك كورنيليوس انتقل إلي صفوف مارسيليا مقابل 4.3 مليون يورو، بالإضافة إلي وجود بعض الامتيازات.

مرسيليا يضم ديريك كورنيليوس

وانضم المدافع الكندي البالغ من العمر 27 عام، إلي صفوف مالمو قادمًا من فانكرفر وايت الأمريكي عام 2023 في صفقة انتقال حر.

وشارك مع فريقه السابق الموسم الماضي في 19 مباراة أحرز خلالهم هدفين.