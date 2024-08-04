نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكيمي يقود تشكيل المغرب لمواجهة اسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب المغرب بنظيره منتخب إسبانيا، يوم الاثنين 5 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

مشوار المغرب وإسبانيا

وقد تأهل منتخب المغرب لنصف النهائي بعد فوزه الكبير على حساب منتخب أمريكا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، بينما صعد منتخب إسبانيا لهذا الدور بعد الفوز على اليابان بثلاثية نظيفة.

وكان قد صعد منتخب المغرب من دور المجموعات كمتصدر برصيد 6 نقاط، بينما تأهل منتخب إسبانيا كوصيف لمجموعته خلف منتخب مصر.

تشكيل المغرب المتوقع

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: مهدي بوكامير - زكريا الواحدي - أسامة العزوزي - أشرف حكيمي.

خط الوسط: أمير ريتشاردسون - أسامة تارجالين - بلال الخنوس.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي - إلياس بن صغير - سفيان رحيمي.