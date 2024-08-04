نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أنباء رحيله بنهاية الموسم.. كولر يرفض رحيل مترجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثي، عن رفض المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المساس بمترجمه خالد الجوادي وأصر على بقاؤه معه طوال تواجده في القلعة الحمراء.

بعد أنباء رحيله بنهاية الموسم.. كولر يرفض رحيل مترجمه

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " يأتي قرار كولر بعدما نما إلى مسامعه أن إدارة النادي ترغب في الاستغناء عن الجوادي".

وتابع: "يأتي ذلك بدعوى كثرة مشاكله خلال الفترة الأخيرة وتدخله في الأمور الفنية لفريق وإقحام الأهلي في أزمات عبر السويشيال ميديا".

واختتم: " كولر شدد على أن بقاء مترجمه خالد الجوادي معه في تجربته الحالية بالأهلي أمر لا مفر منه، ورفض المساس به مهما كانت الأسباب".