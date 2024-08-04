نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مران الإسماعيلي الختامي لمواجهة السد القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مرانه الختامي لمواجهة السد القطري الودية، في السابعة مساء اليوم الأحد، على الملعب الفرعة باستاد نادي السد.

ويسبق المران الاجتماع الفني للقاء، والذي يقام في مقر النادي أيضا في تمام الساعة الخامسة، على أن يقام المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، في السادسة إلا ربع مساء.

موعد مران الإسماعيلي الختامي لمواجهة السد القطري

ووصلت بعثة الإسماعيلي، إلى قطر أمس السبت، وخاض الفريق مرانه الأول، وسط حالة من التركيز الشديد.

وتعد مباراة الإسماعيلي أمام السد القطري المقرر لها غدًا الإثنين، باستاد جاسم بن حمد، فى مباراة ودية فى إطار احتفالات الدراويش بمرور 100 عام على تأسيس النادى.

وكان أحمد الشيخ نجم الفريق، قد زار اللاعبين بفندق الإقامة في قطر، مساء أمس، وذلك لأنه يتواجد في قطر من أجل خوض مرحلة علاجه وتأهيله مع اكاديمية أسباير القطرية.

